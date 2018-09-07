Увеличить скорость загрузки сайта на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен9 заявок206 просмотров

Необходимо оптимизировать скорость загрузки сайта.

WordPress
7 лет назад
Nataly75
Наталья 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

dvikhman
44 года
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 лет назад
$10
1 день
Спасибо за проделанную работу! Все четко и быстро, рекомендую к сотрудничеству!
Всё отлично! Оплата моментально! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

dvikhman
44 года
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 лет назад