Здравствуйте. Необходимо из ТЗ сделать сайт на вордпрессе. Это будет лендинг с блогом для новостей. ссылка на ТЗ - https://drive.google.com/open?id=13lB4I4d_1uRfTJOD8PGZvrrJGDs6o_YyULXafABAH40
Увеличить скорость загрузки сайта на WP
Необходимо оптимизировать скорость загрузки сайта.
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