Интегрировать часть вёрстки в систетму управления

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт12 заявок241 просмотр

Здравствуйте, нужен специалист со знанием MODX+minishop2 или Worpress нужно интегрировать возможность добавления товаров, категорий, под категорий + реализовать сортировку.  Верстка прилагается

перед ответом поставьте 3 восклицательных знака !!! (Антиспам).

http://sedona.bondarenko-evgeniy.ru

http://sedona.bondarenko-evgeniy.ru/category.html

MODX
7 лет назад
zhenya_bond07
28 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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