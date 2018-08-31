Нужно доработать сайт на Joomla 3, компонент jomsocial. Подробное ТЗ вышлю на почту кандидатам.
Увеличить max_input_vars
Проблема,никак не могу менять Max input vars limitation.(max_input_vars) на wordpress
Оплата BITCOIN.
Заявки фрилансеров
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