WP доработака

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок109 просмотров

Сайт: wp.8str.ru

Настроить YML для яндекс маркета. При чем, в карточке товара нужно добавить галку "Выгружать в маркет" и выгружать только те товары у которых стоит эта галка.

Сделать возможным массово ставить или убирать эту галку в списке товаров. Также нужно иметь возможность любой товар сделать "под заказ" и количество дней доставки. (для маркета). 

Добавить новый параметр для продукта "модель" и выводить эту модель также в YML. 

WordPress
7 лет назад
zlomotr
Данила 
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Изменения на сайт, написанный на Wordpress

    Ищу специалиста, который поможет внести некоторые изменения во внешний вид и функционал сайта, написанный на Wordpress. Все детали будут предоставлены при выполнении. Особое предпочтение исполнителю, который имеет опыт в создании новостных сайтов

    WordPress
    Системы управления (CMS)10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Модификация dle

    Добрый день Нужно поставить последнюю сборку DLE http://taksist.kz/ Ссылка категории: aktau.taksist.kzСсылка полной новости: aktau.taksist.kz/taxi-star.html - желательно без IDЗаголовок полной Новости (title): Такси {title} в {category} — Телефон, адрес, отзывы ...

    DLEWordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Натянуть шаблон WordPress и заполнить его

    Есть шаблон WP, данные хостинга, установлена CMS. Необходимо установить шаб и проввести адаптацию на руский язык заполнив его начальной информацией и фото. По сути - сайт-визитка/лендинг с 4-6 вкладками главная, о нас, сервис, контакты, вопросы ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать шаблон для блога ворд пресс

    здравствуйте. ищу специалиста кто может скопировать дизайн с сайта http://bonusy-pro.ru/ для ворд пресс,( делать без дополнительных  плагинов) для блога. + помощь по безопасности сайта на ворд пресс.  нужна доработка в движке, вход в админку где ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Оптимизация сайта на Wordpress

    Требуется оптимизировать скорость загрузки сайта, построенного на WP. Сайт посвящен дизайну интерьеров, основной контент - картинки. Отображение картинок разного размера на экране (мелкая сетка, более крупная сетка, полный кадр). При оценке скорости загрузки сайта ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка под ModX

    Требуется верстка под МодХ, пока готова только главная: http://rgho.st/6MQh9ysGQ Хотелось бы ее запустить в работу, попутно доделаем второстепенную пока.  Это редизайн для сайта: http://tny.im/fFX иных функций не будет.  Пожалуйста, укажите цену за ...

    CSSHTMLMODX
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Кинуть верстку на WP и подключить доп. поля (ACF)

    $10

    Все текста, которые есть на сайте кинуть в доп. поля (на ваше усмотрение, главное чтобы редактировалось без разметки) сайт http://eventexpert.kz/wedding/ Скачать все картинки, сжать их под веб (при необходимости изменить разрешение) и поставить обратно.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад