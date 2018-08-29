WP доработака

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Настроить YML для яндекс маркета. При чем, в карточке товара нужно добавить галку "Выгружать в маркет" и выгружать только те товары у которых стоит эта галка.

Сделать возможным массово ставить или убирать эту галку в списке товаров. Также нужно иметь возможность любой товар сделать "под заказ" и количество дней доставки. (для маркета).

Добавить новый параметр для продукта "модель" и выводить эту модель также в YML.