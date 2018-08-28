Правки на Битрикс мультисайт (3 сайта)

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Закрыт6 заявок159 просмотров

Доброго времени суток!

Не работает сравнение товаров, не отображаются картинки некоторых товаров. Нужно настроить парсинг товаров.

Подробности в лс

7 лет назад
knocs666
Нияз 
33 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров