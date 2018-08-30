Некоторые доработки по Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок174 просмотра

Требуется толковый программист-верстальщик, готовый периодически выполнять небольшие задания на сайте с Opencart.

Opencart
7 лет назад
Chistoff
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

maks_net
Максим 
43 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$15
1 день
Максим за один вечер внёс все необходимые правки, никуда не пропадал, отвечал на сообщения даже находясь в дороге. Буду пользоваться его услугами и впредь.
Четкая задача, поддержка по ходу выполнения, быстрая оплата. Рекомендую всем Заказчика!

Заявки фрилансеров

maks_net
Максим 
43 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад