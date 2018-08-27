Нужно подлатать сайт на umi.sms

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Закрыт2 заявки234 просмотра

идет обмен с 1с

все выгружается в csv файл

потом приходиться заходить в обмен данными 

и нажимать кнопку загрузить

надо сделать что бы автоматом загружалось регламентным заданием

7 лет назад
screamhome
Александр 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

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