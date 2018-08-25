Здравствуйте Простой вопрос, но не знаю как реализовать. В админке вордпресс надо сразу отобразить 1000 новостей, к примеру в CMS DLE это можно задавать, в в WP не знаю ...
Ускорение загрузки сайта - Magento 2
Магазин на Magento 2 долго грузится.
Требуется диагностика проблемы торможения и максимальное ускорение сайта.
Опыт и понимание серверной и клиентской части, а так же опыт работы с Magento приветствуется.
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