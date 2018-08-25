Ускорение загрузки сайта - Magento 2

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Закрыт2 заявки235 просмотров

Магазин на Magento 2 долго грузится.

Требуется диагностика проблемы торможения и максимальное ускорение сайта.

Опыт и понимание серверной и клиентской части, а так же опыт работы с Magento приветствуется. 

Magento
7 лет назад
Shnizel
39 лет
10 лет в сервисе
Был
2 дня назад

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