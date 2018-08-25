Как установить вордпресс в папку при установленной CMS DLE?

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Завершен1 заявка184 просмотра

Здравствуйте

Простой вопрос. На  домене установлен сайт на CMS DLE/ 

Как установить в папку wordpress ? сейчас при обращении к папке она воспринимается как категория DLE 

Понятно дело в хеттатес, не пойму что поправить

Заранее благодарю за помощь

DLEWordPress
7 лет назад
linkovich
Сергей 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

JaredSpb
Дмитрий 
41 год
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$1
1 день
Одним словом человек на своем месте. Сразу решил задачу. Благодарю
Эмм.. типа отзыв

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JaredSpb
Дмитрий 
41 год
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад