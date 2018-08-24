Верстка адаптив и установка на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт15 заявок209 просмотров

Нужна верстка адаптив и установка на WordPress. От вас обязательно стоимость и сроки.

Главная страница во вложении. 

Внутренние будут наполняться отдельно, но шаблон должен поддерживать добавление новых страниц.

WordPress
7 лет назад
zaycevdesign
Станислав 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров