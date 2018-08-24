Магазин , посторенный на Opencart необходимо приспособить для продажи электронных книг ; Нет следующих полей в базе и , соответственно , атрибутов у продукта. Author – это автор книги и должно быть ...
Несколько правок в вордпресс
Сайт fotovideospb.ru
в шаблоне есть недочеты, которые непонятно где находятся для изменения в админке, одна из: в частности страница - раздел о нас, в услуги и цены есть английские слов которые не понятно где править, а также огромный слайдер (типо) на этой же страницы хотелось бы заменить на карусель из фотогалереи по альбомам.
Вот такие правки. Срочность 1-2 часа. оплата сбер, яд по факту, бюджетно.
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