Несколько правок в вордпресс

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Закрыт6 заявок195 просмотров

Сайт fotovideospb.ru

в шаблоне есть недочеты, которые непонятно где находятся для изменения в админке, одна из: в частности страница - раздел о нас, в услуги и цены есть английские слов которые не понятно где править, а также огромный слайдер (типо) на этой же страницы хотелось бы заменить на карусель из фотогалереи по альбомам. 

Вот такие правки. Срочность 1-2 часа. оплата сбер, яд по факту, бюджетно. 

WordPress
7 лет назад
morenab
Елена 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
27 отзывов

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