Несколько правок в вордпресс

Сайт fotovideospb.ru

в шаблоне есть недочеты, которые непонятно где находятся для изменения в админке, одна из: в частности страница - раздел о нас, в услуги и цены есть английские слов которые не понятно где править, а также огромный слайдер (типо) на этой же страницы хотелось бы заменить на карусель из фотогалереи по альбомам.

Вот такие правки. Срочность 1-2 часа. оплата сбер, яд по факту, бюджетно.