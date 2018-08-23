OpenCart доработка

Магазин , посторенный на Opencart необходимо приспособить для продажи электронных книг ;

Нет следующих полей в базе и , соответственно , атрибутов у продукта.

Author – это автор книги и должно быть отдельное поле базы , поскольку будет поиск по автору и стр авторов

File – это предмет продажи , который должен быть к скачиванию в личном кабинете после покупки

Language – язык издания книги , должно быть отдельное поле БД, поскольку будет градация по языкам книг

Subject – тоже отдельное поле БД , это теги (предметы) книг, по которым должна быть сортировка/поиск. У одной книги может быть несколько тегов

Да, для авторов существуют 2 модуля . Да , скачиваемый файл можно привязать через активацию возможности скачивания у продукта.

Но атрибуты Language (язык издания книги) и Subject (теги, тематика книги ) нетривиальные.