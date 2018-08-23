OpenCart доработка

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Магазин , посторенный на Opencart необходимо приспособить для продажи электронных книг ;

Нет следующих полей в базе и , соответственно , атрибутов у продукта.  

Author –  это автор книги  и должно быть отдельное поле базы , поскольку будет поиск по автору  и стр  авторов

File –   это предмет продажи , который должен быть к скачиванию в личном кабинете после покупки  

Language –  язык издания книги , должно быть отдельное поле БД, поскольку будет градация  по языкам книг

Subject  –  тоже отдельное поле БД , это  теги (предметы)  книг, по которым должна быть  сортировка/поиск. У одной книги может быть несколько тегов

Да, для авторов существуют 2 модуля . Да , скачиваемый файл можно привязать через активацию  возможности скачивания у продукта.  

Но атрибуты Language  (язык издания книги)  и  Subject (теги, тематика  книги ) нетривиальные.  

Opencart
7 лет назад
zlomotr
Данила 
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв(-1)

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Нет заявок фрилансеров