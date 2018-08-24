Починить формы на Joomla 2.5

$7
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Закрыт3 заявки136 просмотров

Сайт на старой Joomla 2.5, формы на chronoforms

Через админку работают, на сайте нет

500 руб.

Joomla
7 лет назад
lidewest
Лилия 
42 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров