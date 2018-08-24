Сайт fotovideospb.ru в шаблоне есть недочеты, которые непонятно где находятся для изменения в админке, одна из: в частности страница - раздел о нас, в услуги и цены есть английские слов которые не ...
Починить формы на Joomla 2.5
Сайт на старой Joomla 2.5, формы на chronoforms
Через админку работают, на сайте нет
500 руб.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт7 лет назад
Магазин , посторенный на Opencart необходимо приспособить для продажи электронных книг ; Нет следующих полей в базе и , соответственно , атрибутов у продукта. Author – это автор книги и должно быть ...Закрыт7 лет назад
Описание: Сейчас товар выводиться "Товар" 100 р. Нужно чтобы выводился с единицами измерения: "Товар 1" 100 р./пог.м. , "Товар 2" 200 р./шт. CMS: ocStore 2.3.0.2.3 Добавить единицы измерения: в товар;в "Корзину в шапке";на ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $75
Добрый день! Есть такая задача: перенести сайт на OpenCart с малоизвестной CMS (несколько похожа OpenCart): - БД имеет неплохую структуру - все шаблоны на smarty - все картинки лежат ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $40
Перенести дупликатором готовые исходники, немного верстки.Закрыт7 лет назад
Доработка по ТЗ. Все подробности в скайпе. Жду ваших предложений и оставляйте свой скайпСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Надо перенести сайт zig-zag.org (реализован на yii) на cms drupal (можно предложить свои варианты по cms). Жду сроки и стоимость.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Необходима двусторонняя интеграция 1-с с сайтом на opencart. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2170) Бухгалтерия для Беларуси. Редакция 1.6 (1.6.73.5) Файловая система (без SQL server развлекаемся) Конфигурация 1С Минск.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужен грамотный специалист кто разбирается в этом движке. Нужно настроить сайт под ключ. Есть небольшое ТЗ.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Будет переноситься сайт на WP, необходимо добавить нужный функционал по списку и сделать сайт под ключ. Вкратце: - удобный каталог товаров; - калькулятор для просчета стоимости оборудования; - форму обратной связи; ...Закрыт7 лет назад