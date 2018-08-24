Доработки на сайте (1С-Битрикс)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок168 просмотров

Добрый день!

Необходимо провести ряд работ на сайте heizer.ru

Сайт 1С-Битрикс Малый Бизнес + шаблон Аспро Некст.

ТЗ прикладываю. https://cloud.mail.ru/public/BxEa/vxoAHTNhh

Нужен человек на постоянное сотрудничество по сайтам наших клиентов (более 20).

Желательно сразу оценить данное ТЗ. Желательно по пунктам. Предварительную оценку можно дать в диапазонах.

Также просьба озвучить сроки на выполнение и дату, с которой готовы будете приступить к задаче

7 лет назад
bosamykinaa
Александр 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров