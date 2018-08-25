PERL, PostgreSQL, jQuery - WEB platforma

Есть сайт на Wordpress и программа 1С Фитнес клуб. Нужно сделать экспорт данных и синхронизацию расписания, новостей, тренеров, запись на занятия и п=оплату клубных карт. Важно знать предварительную стоимость и сроки. Указывайте, пожалуйста.