PERL, PostgreSQL, jQuery - WEB platforma

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок399 просмотров

Srochno ishu razrabochika kto znaet: PERL, PostgreSQL, jQuery!

Est sushestvujushaja programa, dlja kotoroi nuzhno dorobotat funkcional - nuzhno ochen srochno!

Objom raboti - 2-3 nedeli. Esli srabotaemsja to i na dolshe.

jQueryPostgreSQL
7 лет назад
ryantenor2
38 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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