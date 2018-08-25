Добрый день! Необходимо провести ряд работ на сайте heizer.ru Сайт 1С-Битрикс Малый Бизнес + шаблон Аспро Некст. ТЗ прикладываю. https://cloud.mail.ru/public/BxEa/vxoAHTNhh Нужен человек на постоянное сотрудничество по сайтам наших клиентов (более 20). ...
Джумла шаблон
Необходимо найти похожий шаблон джумла, как этот сайт http://ugsibiri.com/
И установить на хостинг. Далее наполнить контентом который я дам
Задание срочное. Сразу пишите цену
Заявки фрилансеров
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