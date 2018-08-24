Установка интеграции 1С Фитнес клуб на сайт Wordpress

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Закрыт2 заявки311 просмотров

Есть сайт на Wordpress и программа 1С Фитнес клуб. Нужно сделать экспорт данных и синхронизацию расписания, новостей, тренеров, запись на занятия и п=оплату клубных карт. Важно знать предварительную стоимость и сроки. Указывайте, пожалуйста.

WordPress
7 лет назад
ukrinternet
Евгений 
44 года
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров