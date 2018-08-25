Прописать canonical

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Закрыт3 заявки163 просмотра

Необходимо прописать rel canonical на страницах пагинации в Wordpress, чтобы страницы пропали из индекса.

Сколько это будет стоить?

WordPress
7 лет назад
skoba1989
Сергей 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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