Здравствуйте Простой вопрос. На домене установлен сайт на CMS DLE/ Как установить в папку wordpress ? сейчас при обращении к папке она воспринимается как категория DLE Понятно дело в хеттатес, ...
OpenCart 2.3 отсутствие иконок в админке
В админке отсутствуют по какой-то причине все дефолтные иконки - нужно исправить.
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