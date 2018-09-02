OpenCart 2.3 отсутствие иконок в админке

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки172 просмотра

В админке отсутствуют по какой-то причине все дефолтные иконки - нужно исправить.

Opencart
7 лет назад
tumanoff
41 год
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

khomchik
37 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$5
1 день
Всё отлично, рекомендую.
Отличный заказчик! Всё быстро и эффективно, рад был сотрудничать и буду рад ещё работать в дальнейшем!

Заявки фрилансеров

khomchik
37 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад