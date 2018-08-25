Правки сайта на WordPress

Необходимо сделать правки и общий "допил" сайта.

ТЗ - прикрепил.

Писать только, если вы компетентный в данном вопросе!

ВАЖНО:

Нужен ответственный исполнитель который готов и хочет РАБОТАТЬ. Наличие гарнитуры и скайпа для общения голосом – обязательно. Если не можете говорить – не пишите.

Все нужно сделать до понедельника (!!!)(до вторника - край).

Писать только, если вы компетентный в данном вопросе!

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