Правки сайта на WordPress

  1. Биржа фриланса
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Закрыт2 заявки3654 просмотра

Необходимо сделать правки и общий "допил" сайта. 

ТЗ - прикрепил. 

Писать только, если вы компетентный в данном вопросе! 

ВАЖНО: 

Нужен ответственный исполнитель который готов и хочет РАБОТАТЬ. Наличие гарнитуры и скайпа для общения голосом – обязательно. Если не можете говорить – не пишите. 

Все нужно сделать до понедельника (!!!)(до вторника - край). 

Писать только, если вы компетентный в данном вопросе! 

Ознакомиться с ТЗ!

WordPress
7 лет назад
FirstProgrammer2
Владимир 
31 год
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров