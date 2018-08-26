Как вывести в админке wordpress 1000 новостей на странице?

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Завершен1 заявка162 просмотра

Здравствуйте

Простой вопрос, но не знаю как реализовать.  В админке вордпресс надо сразу отобразить 1000 новостей, к примеру в CMS DLE это можно задавать, в в WP не знаю

Заранее благодарю за помощь

DLEWordPress
7 лет назад
linkovich
Сергей 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

OSeth
35 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$1
1 день
Огромное спасибо Вячеславу, дело плевое, а польза огромна Всех благ во благо
Рад был помочь.

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OSeth
35 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад