Натяжка сайта-каталога (СMS)

Здравствуйте. Есть сверстанный сайт-каталог (криво). Необходимо поправить верстку, а также перенести сайт на СMS, чтоб можно было удобно управлять сайтом как витриной. Скрывать ненужные поля и добавлять необходимые свойства.

Сайт: http://1321258.brposhiv.web.hosting-test.net

Сайт должен быть на трех языках: Польский, Английский и Украинский.

Важны сроки и цена. Оплата будет происходить поэтапно и по факту. РАБОТАЮ БЕЗ ПРЕДОПЛАТ.

P.S. Drupal, Joomla и Wordpress не предлагать.