Натяжка сайта-каталога (СMS)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен10 заявок239 просмотров

Здравствуйте. Есть сверстанный сайт-каталог (криво). Необходимо поправить верстку, а также перенести сайт на СMS, чтоб можно было удобно управлять сайтом как витриной. Скрывать ненужные поля и добавлять необходимые свойства. 

Сайт: http://1321258.brposhiv.web.hosting-test.net

Сайт должен быть на трех языках: Польский, Английский и Украинский.

Важны сроки и цена. Оплата будет происходить поэтапно и по факту. РАБОТАЮ БЕЗ ПРЕДОПЛАТ.

P.S. Drupal, Joomla и Wordpress не предлагать.

DrupalJoomlaWordPress
7 лет назад
DemiKo
35 лет
10 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

codehunt
Надежда 
31 год
7 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад
$170
10 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

codehunt
Надежда 
31 год
7 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад