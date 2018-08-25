Доработать сайт на Joomla

Добрый день. Есть сайт и тех.задание на его доработку

сайт на joomla

Он устарел, нужно доработать. Чуть осовременить

Какие то сильно технические вещи делать не нужно

Вообщем прикрепляю ТЗ

Бюджет 7000 рублей

Оплата по факту сдачи

Возможна частичная оплата в процессе, когда увижу что мы понимаем друг друга

Оставляйте заявки те, кто свободен

Постоянная связь в скайпе, либо другом мессенджере