Магазин на Magento 2 долго грузится. Требуется диагностика проблемы торможения и максимальное ускорение сайта. Опыт и понимание серверной и клиентской части, а так же опыт работы с Magento приветствуется.
Каким плагином автоматически загрузить миниатюры CMS Wordpress?
Здравствуйте
Есть на сайте 10000 новостей на CMS Wordpress, нужно по их названию найти, скопировать на свой сервер и вставить в миниатюру
Пользуюсь Magic Post Thumbnail но гугл банит за частые обращения, не успеваешь собрать фото ко всем статьям, а так же не пойму, на некоторых сайтах фото грузит в библиотеку медиафайлов а к статье не прикручивает, плагин переустанавливал
Может у кого про версия есть Magic Post Thumbnail или иной плагин ?
Заранее благодарю за помощь
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