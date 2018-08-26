Каким плагином автоматически загрузить миниатюры CMS Wordpress?

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Закрыт1 заявка133 просмотра

Здравствуйте

Есть на сайте 10000 новостей на CMS Wordpress, нужно по их названию найти, скопировать на свой сервер и вставить в миниатюру 

Пользуюсь Magic Post Thumbnail но гугл банит  за частые обращения, не успеваешь собрать фото ко всем статьям, а так же не пойму, на некоторых сайтах фото грузит в библиотеку медиафайлов а к статье не прикручивает, плагин переустанавливал

Может у кого про версия есть Magic Post Thumbnail или иной плагин ?

Заранее благодарю за помощь

WordPress
7 лет назад
linkovich
Сергей 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

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