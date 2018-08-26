Магазин на Magento 2 долго грузится. Требуется диагностика проблемы торможения и максимальное ускорение сайта. Опыт и понимание серверной и клиентской части, а так же опыт работы с Magento приветствуется.
Создание поддоменов на Ocstore 2.3.0.2
Есть магазин name.ru
Задача: необходимо объяснить, как создавать поддомены городов (в админке и на хостинге):
- наличие skype
- опыт создания поддоменов на Ocstore 2.3.0.2
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