Создание поддоменов на Ocstore 2.3.0.2

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка146 просмотров

Есть магазин name.ru

Задача: необходимо объяснить, как создавать поддомены городов (в админке и на хостинге):

От исполнителя:

  • наличие skype
  • опыт создания поддоменов на Ocstore 2.3.0.2
ocStore
7 лет назад
suvorov-alex
Александр 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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