Заливка товаров с csv на wp сайт вукомерц

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок164 просмотра

Товары есть в формате csv нужно залить их в базу сайта. Сайт на WordPress вукомерц 

WordPress
7 лет назад
George28
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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