Однократный парсинг товаров с интернет магазина и залив к нам в базу. сайт на вордпрес вукомерц можно напрямю залив можно через csv сроки срочно цена 2000 руб.
Заливка товаров с csv на wp сайт вукомерц
Товары есть в формате csv нужно залить их в базу сайта. Сайт на WordPress вукомерц
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