Заливка товаров с csv на wp сайт вукомерц

[table]Натянуть верстку интернет-магазина и сделать весь нужный функционал[/table]Всем добрый день! Есть верстка интернет-магазина. Нужно натянуть на движок (предлагайте). Главное, чтобы можно было добавлять товары самому. Также нужно сделать весь оставшийся функционал: пагинацию страниц, ...