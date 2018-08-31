Натянуть html-шаблон на wordpress

Требуется специалист по верстке готового купленного html-шаблона на Wordpress.

Суть задачи. Шаблон (ссылка на гугл диске на архив https://drive.google.com/open?id=1b4fGB7Zr8kIdM9EPUXBwc7297endSeve). Некоторое время назад его начали верстать на cms netcat http://test.logutov.ru/, но сейчас нужно наверстать на вп. По сути страниц всего 3-4 (главная,

биография, контакты) и несколько записей в рубрике блог/портфолио.

Верстать все что есть в папке не нужно, только то что есть на тестовом

сайте http://test.logutov.ru/.