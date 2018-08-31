Натянуть html-шаблон на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен12 заявок257 просмотров

Требуется специалист по верстке готового купленного html-шаблона на Wordpress.

Суть задачи. Шаблон (ссылка на гугл диске на архив https://drive.google.com/open?id=1b4fGB7Zr8kIdM9EPUXBwc7297endSeve). Некоторое время назад его начали верстать на cms netcat http://test.logutov.ru/, но сейчас нужно наверстать на вп. По сути страниц всего 3-4 (главная,

биография, контакты) и несколько записей в рубрике блог/портфолио.

Верстать все что есть в папке не нужно, только то что есть на тестовом

сайте http://test.logutov.ru/.

HTMLWordPress
7 лет назад
kanatkin
47 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

ipmrlx
Андрей 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$50
4 дня
Рекомендую Андрея как ответственного и порядочного исполнителя. Работу выполнил даже раньше оговоренных сроков, был постоянно на связи. Продолжу с ним сотрудничать как в текущем проекте, так и в других.
Хороший заказчик, четкое ТЗ, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

ipmrlx
Андрей 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад