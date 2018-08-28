Спарсить товары с интернет магазина и залить их в базу

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт13 заявок219 просмотров

Однократный парсинг товаров с интернет магазина и залив к нам в базу. 

сайт на вордпрес вукомерц можно напрямю залив можно через csv 

сроки срочно 

цена 2000 руб.

WordPress
7 лет назад
George28
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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