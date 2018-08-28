Сверстать дизайн и натянуть на движок.

$540
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок254 просмотра

Необходимо разработать сайт услуг по подготовленному дизайну (пример в приложении).  Выбор движка за разработчиком, но предпочтение отдадим opencart или wordpress. Очень внимательно будет осуществляьтся приемка работ на предмет СЕО требований, лишних библиотек и лишних вызовов джаваскрипта, выравнивание и обрезаний текстов в превьюхах, адаптивности. 

Сайт должен быстро грузиться, соответствовать ТЗ и четко работать.  При подаче заявке прошу указать сроки предоставления первых результатов. 

Полностью хотели бы получить готовый проект через 3 недели после старта работы. Предпочтение отдадим тому, кто распишет четкий план сдачи проекта. 

Детальное ТЗ по ссылке ниже. 

https://docs.google.com/document/d/1Qp1EykKGngfmVdAE04b4nqRZhhyckxA-ZUv5XR2xm3Y/edit?usp=sharing

Оплата по факту либо безопасная сделка.  Пример дизайна главной страницы в приложении. Детальный дизайн по ссылке выше.

Оплата по факту либо БС.  Нам очень важны сроки и адекватность. Посему за хорошую работу во время бонус, а за задержки и постоянные ошибки соответствующее изменение компенсации. 

JavaScriptOpencartWordPress
7 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
7 дней назад

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