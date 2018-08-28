Однократный парсинг товаров с интернет магазина и залив к нам в базу. сайт на вордпрес вукомерц можно напрямю залив можно через csv сроки срочно цена 2000 руб.
Сверстать дизайн и натянуть на движок.
Необходимо разработать сайт услуг по подготовленному дизайну (пример в приложении). Выбор движка за разработчиком, но предпочтение отдадим opencart или wordpress. Очень внимательно будет осуществляьтся приемка работ на предмет СЕО требований, лишних библиотек и лишних вызовов джаваскрипта, выравнивание и обрезаний текстов в превьюхах, адаптивности.
Сайт должен быстро грузиться, соответствовать ТЗ и четко работать. При подаче заявке прошу указать сроки предоставления первых результатов.
Полностью хотели бы получить готовый проект через 3 недели после старта работы. Предпочтение отдадим тому, кто распишет четкий план сдачи проекта.
Детальное ТЗ по ссылке ниже.
https://docs.google.com/document/d/1Qp1EykKGngfmVdAE04b4nqRZhhyckxA-ZUv5XR2xm3Y/edit?usp=sharing
Оплата по факту либо безопасная сделка. Пример дизайна главной страницы в приложении. Детальный дизайн по ссылке выше.
Оплата по факту либо БС. Нам очень важны сроки и адекватность. Посему за хорошую работу во время бонус, а за задержки и постоянные ошибки соответствующее изменение компенсации.
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