WordPress - исправить плагин Comment Rating Field Pro

Я хочу получить исправленный сайт и инструкцию по которой я самостоятельно смогу исправить

аналогичную проблему, если она возникнет на любом другом сайте.

Нужно сделать резервные копии файлов в которые будут вносится изменения.

Проблема не должна снова появляться при обновлении движка и плагинов.

Подробнее в прикрепленном файле.