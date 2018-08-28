WordPress - исправить плагин Comment Rating Field Pro

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Закрыт2 заявки123 просмотра

Я хочу получить исправленный сайт и инструкцию по которой я самостоятельно смогу исправить

аналогичную проблему, если она возникнет на любом другом сайте.

Нужно сделать резервные копии файлов в которые будут вносится изменения.

Проблема не должна снова появляться при обновлении движка и плагинов.

Подробнее в прикрепленном файле.

WordPress
7 лет назад
airseonn
Михаил 
43 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

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