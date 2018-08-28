Небольшие корректировки сайта на CMS Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Необходимо сделать некоторые корректировки по сайту на системе Drupal

Предлагайте сроки и бюджет

Выбор остановлю на оплате по факту, без предоплат

И буду готов сотрудничать в дальнейшем с такими исполнителями.

Drupal
7 лет назад
FiLiN-992
33 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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