Однократный парсинг товаров с интернет магазина и залив к нам в базу. сайт на вордпрес вукомерц можно напрямю залив можно через csv сроки срочно цена 2000 руб.
Не работает загрузка медиафайлов WP
Проблема следующая, не работает вот эта кнопка http://joxi.ru/J2bV3J3FXp3qJ2
Причина, предполагаю, а устаревшей версии WC, но обновить плагин без разрушительных последствий не могу.
Необходимо взглянуть, поставить диагноз, устранить. По деньгам договоримся.
Оплата WM, ЯД, Сбер
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