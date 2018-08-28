Не работает загрузка медиафайлов WP

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Закрыт4 заявки173 просмотра

Проблема следующая, не работает вот эта кнопка http://joxi.ru/J2bV3J3FXp3qJ2

Причина, предполагаю, а устаревшей версии WC, но обновить плагин без разрушительных последствий не могу.

Необходимо взглянуть, поставить диагноз, устранить. По деньгам договоримся.

Оплата WM, ЯД, Сбер

WordPress
7 лет назад
alexonion
Алекс 
23 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

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