Правка сайта wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен12 заявок192 просмотра

Добрый вечер! Есть ряд правок сайта на вордпресс, один из стандартных бесплатных шаблонов. Есть постоянные правки, будут дополнительные со временем. Нужен надежный исполнитель. Возможно нужна консультация по наполнению.

WordPress
7 лет назад
michael_vm
Михаил 
42 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

thongx
Илья 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$15
1 день
Быстро, грамотно, не дорого. Кроме этого были сделаны дополнительные правки.
Отличный заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

thongx
Илья 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад