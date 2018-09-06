Однократный парсинг товаров с интернет магазина и залив к нам в базу. сайт на вордпрес вукомерц можно напрямю залив можно через csv сроки срочно цена 2000 руб.
Правка сайта wordpress
Добрый вечер! Есть ряд правок сайта на вордпресс, один из стандартных бесплатных шаблонов. Есть постоянные правки, будут дополнительные со временем. Нужен надежный исполнитель. Возможно нужна консультация по наполнению.
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