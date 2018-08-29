Верстка под ModX

Требуется верстка под МодХ, пока готова только главная: http://rgho.st/6MQh9ysGQ

Хотелось бы ее запустить в работу, попутно доделаем второстепенную пока.

Это редизайн для сайта: http://tny.im/fFX иных функций не будет.

Пожалуйста, укажите цену за HTML+CSS верстку готовой страницы и приблизительную на интеграция в ModX