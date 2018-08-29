Есть скрипт, с помощью которого размещаются цифровые товары на сайте (с сайта plati) Но там дизайн сайта не ок, я сделал копию, и нужно заменить старый дизайн на скопированный новый.
Верстка под ModX
Требуется верстка под МодХ, пока готова только главная: http://rgho.st/6MQh9ysGQ
Хотелось бы ее запустить в работу, попутно доделаем второстепенную пока.
Это редизайн для сайта: http://tny.im/fFX иных функций не будет.
Пожалуйста, укажите цену за HTML+CSS верстку готовой страницы и приблизительную на интеграция в ModX
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $10
Все текста, которые есть на сайте кинуть в доп. поля (на ваше усмотрение, главное чтобы редактировалось без разметки) сайт http://eventexpert.kz/wedding/ Скачать все картинки, сжать их под веб (при необходимости изменить разрешение) и поставить обратно.Завершен7 лет назад
Доброго времени суток! Не работает сравнение товаров, не отображаются картинки некоторых товаров. Нужно настроить парсинг товаров. Подробности в лсСистемы управления (CMS)6 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый вечер! Есть ряд правок сайта на вордпресс, один из стандартных бесплатных шаблонов. Есть постоянные правки, будут дополнительные со временем. Нужен надежный исполнитель. Возможно нужна консультация по наполнению.Завершен7 лет назад
Необходимо сделать некоторые корректировки по сайту на системе Drupal Предлагайте сроки и бюджет Выбор остановлю на оплате по факту, без предоплат И буду готов сотрудничать в дальнейшем с такими исполнителями.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт7 лет назад
Проблема следующая, не работает вот эта кнопка http://joxi.ru/J2bV3J3FXp3qJ2 Причина, предполагаю, а устаревшей версии WC, но обновить плагин без разрушительных последствий не могу. Необходимо взглянуть, поставить диагноз, устранить. По деньгам договоримся. Оплата ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необхідно розробити галарею в якій є категорії та можливість завантаження файлів. Прототип прикріпив до проекта. Є список категорії який може змінюватись (в кожному списку свої файли (галерея) при кліку на фото відкривається ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется толковый программист-верстальщик, готовый периодически выполнять небольшие задания на сайте с Opencart.Завершен7 лет назад
Нужно натянуть на вордпресс всю верстку Пишите цену и сроки. Чем дешевле, тем лучше) потому-что бюджет ограничен)Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $30
1. При заполнении атрибута Альт копировался в Тайтл фото. 2. Проставление у фото как Медиафайл. Смотрите скрин, там более понятноСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт7 лет назад