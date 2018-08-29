Верстка под ModX

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Закрыт6 заявок162 просмотра

Требуется верстка под МодХ, пока готова только главная: http://rgho.st/6MQh9ysGQ

Хотелось бы ее запустить в работу, попутно доделаем второстепенную пока. 

Это редизайн для сайта: http://tny.im/fFX иных функций не будет. 

Пожалуйста, укажите цену за HTML+CSS верстку готовой страницы и приблизительную на интеграция в ModX

CSSHTMLMODX
7 лет назад
Nezzar
34 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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