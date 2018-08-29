Оптимизация сайта на Wordpress

Требуется оптимизировать скорость загрузки сайта, построенного на WP.

Сайт посвящен дизайну интерьеров, основной контент - картинки. Отображение картинок разного размера на экране (мелкая сетка, более крупная сетка, полный кадр). При оценке скорости загрузки сайта видно, что он весит почти 60мб, а скорость составляет более 45 сек (https://goo.gl/G5DwGt). В сравнении с другим, похожим по дизайну сайтом, у того вес 10мб и скорость загрузки 8 секунд (https://goo.gl/TZJVcg). Хотя, повторюсь, контент и дизайн отображения примерно одинаковый. Подозреваю, что WP не адаптирует изображения, а просто подгоняет их по размеру, выгружая при этом оригиналы (некоторые из которых весят по 10мб картинки). Необходимо настроить WP таким образом, чтобы он самостоятельно адаптировал изображения под необходимый размер отображения, и выгружал их уменьшенные копии.