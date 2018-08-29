Сделать доработки по сайту Wordpres

Все текста, которые есть на сайте кинуть в доп. поля (на ваше усмотрение, главное чтобы редактировалось без разметки) сайт http://eventexpert.kz/wedding/ Скачать все картинки, сжать их под веб (при необходимости изменить разрешение) и поставить обратно.