Сделать доработки по сайту Wordpres

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок160 просмотров

Сделать доработки сайта на, добавить формы, переподключить фору. Созвонимся по скайпу всё детально объясню.

http://евразия54.рф 

7 лет назад
ivan_petko
Иван 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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