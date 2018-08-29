Добрый день Нужно поставить последнюю сборку DLE http://taksist.kz/ Ссылка категории: aktau.taksist.kzСсылка полной новости: aktau.taksist.kz/taxi-star.html - желательно без IDЗаголовок полной Новости (title): Такси {title} в {category} — Телефон, адрес, отзывы ...
Изменения на сайт, написанный на Wordpress
Ищу специалиста, который поможет внести некоторые изменения во внешний вид и функционал сайта, написанный на Wordpress. Все детали будут предоставлены при выполнении.
Особое предпочтение исполнителю, который имеет опыт в создании новостных сайтов
Заявки фрилансеров
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