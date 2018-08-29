Изменения на сайт, написанный на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок183 просмотра

Ищу специалиста, который поможет внести некоторые изменения во внешний вид и функционал сайта, написанный на Wordpress. Все детали будут предоставлены при выполнении.

Особое предпочтение исполнителю, который имеет опыт в создании новостных сайтов

WordPress
7 лет назад
margarita16801
Маргарита 
31 год
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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