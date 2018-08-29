На сайте необходимо настроить фильтр товаров и корзину для оформления заказов! Сайт написан на modX

В корзине надо разобраться:

-Куда уходят заказы

-Номера чтобы присваивала заказом

- чтобы пустые заказы не отправлялись (без товара)

- чтобы были обязательные поля (имя и телефон), без которых заказ не уйдёт