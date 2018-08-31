Правка шаблона на CMS Joomla

На странице Учебного центра – Каталог курсов (https://deps.ua/training/course-catalog.html) указан список курсов. Сейчас это реализовано через Widgetkit, который вставлен в категорию ZOO «Каталог курсов».

Необходимо реализовать также аккордионом, не обязательно через Widgetkit, открывается категория курсов, пользователь нажимает на один из курсов http://take.ms/14Mq7 и всплывает pop-up, где указана картинка, краткое описание (http://take.ms/g2hyh) и кнопка «Подробнее» нажав на которое открывается полный текст.

Необходимо реализовать максимально просто добавление контента, курсов больше 100 шт. и заниматься добавлением будет менеджер без знаний html.