Настроить шаблон Wordpress и подключить Webpay

Необходим человек с опытом подключения платежной системы Webpay к вордпресс в Беларуси.

Есть сайт на Wordpress с установленной темой Azera Shop. Выбор темы - не принципиален. Может быть другая. Главное - в виде лендинга, с предусмотренной карточкой товара в дизайне. Сейчас примерно выглядит так: http://tpk-tv.com/

Не могу самостоятельно решить следующие задачи:

1. Подмена валюты в зависимости от IP – UAH, BYN, RUB

2. Переводи текст страницы на украинский язык при входе с украинского IP

3. Привязать woocommerce к платежной системе webpay.by и настроить ее.