Ошибки в работе интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка140 просмотров

Переехал сайт на CMS UMI с одного сервера на другой, появились ошибки в работе магазина по следующим пунктам:1) Синхронизация остатков работает некорректно (Разное количество в МС и в Юми) - проверить/восстановить2) Починить YML (чтобы генерировался по запросу) - убедится в работоспособности3) Починить синхронизацию статусов заказов4) Починить загрузку прайсов (обмен данными)

Подробности отправлю в ЛС

7 лет назад
vizhintas
39 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров