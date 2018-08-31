Нужно доработать сайт на Joomla 3, компонент jomsocial. Подробное ТЗ вышлю на почту кандидатам.
Обновить версию Джумла
Есть сайт (адрес скину в личку). Сделан в настоящее время на Joomla 2.5.9. Необходимо обновить версию Джумла на сайте до современной так чтобы сайт не перестал при этом работать. То есть чтобы стили не поехали и т.д. Сайт простенький без каких либо мега-приблуд.
Для работы предоставлю бэкап сайта и БД, доступа к "живому" сайту не будет. То есть делать все на локале. Пишите ориентировочную стоимость (можно "от и до", но в адекватном коридоре, а не от нуля до миллиона) и примерные сроки.
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