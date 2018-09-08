Нужно доработать сайт на Joomla 3, компонент jomsocial. Подробное ТЗ вышлю на почту кандидатам.
Настройки по сайту на WP
- Вставить картинку на главной стр
- Вывод в меню категория с вукомерц
- Вставить код (код есть) в вукомерц (вывод на стр категории титл)
Выбранный исполнитель
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