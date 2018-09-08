Настройки по сайту на WP

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен11 заявок251 просмотр

- Вставить картинку на главной стр

- Вывод в меню категория с вукомерц

- Вставить код (код есть) в вукомерц (вывод на стр категории титл)

WordPress
7 лет назад
George28
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

jekislava
Вячеслав 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$10
1 день
Все супер. Рекомендую
Хороший заказчик, рекомендую.

Заявки фрилансеров

jekislava
Вячеслав 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад