Перенос сайта с интернет магазином на современную CMS скорее всего OpenCart. Плюс новый дизайн
Нужно добавить пару блоков на сайте Drupal
Есть сайт лендинг на Drupal
Нужно добавить 2 функциональных блока – отрисованы, в приложении их дизайн
1) Обычная карусель-галлерея – картинки-скриншоты из инстаграмма мы сами загружаем в админку
2) добавление типа материалов Отзыв, создание формы для заполнения материалов данного типа посетителями сайта (поля формы: Имя и Фамилию, город, текст отзыва), премодерация отзывов администратором сайта (с возможностью указать аватарку пользователя и дату отзыва), вывод материалов на главную страницу сайта под блоком Отзыв в Инстаграмме (с листалкой стрелочками). В меню кнопки добавлять не нужно.
3) Добавить поп-ап внизу страницы про куки, как тут: b-152.ru/
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