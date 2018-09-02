Нужно добавить пару блоков на сайте Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Есть сайт лендинг на Drupal 

Нужно добавить 2 функциональных блока –  отрисованы, в приложении их дизайн 

1)  Обычная карусель-галлерея – картинки-скриншоты из инстаграмма мы сами загружаем в админку 

2) добавление типа материалов Отзыв, создание формы для заполнения материалов данного типа посетителями сайта (поля формы: Имя и Фамилию, город, текст отзыва), премодерация отзывов администратором сайта (с возможностью указать аватарку пользователя и дату отзыва), вывод материалов на главную страницу сайта под блоком Отзыв в Инстаграмме (с листалкой стрелочками). В меню кнопки добавлять не нужно.  

3) Добавить поп-ап внизу страницы про куки, как тут: b-152.ru/ 

Drupal
7 лет назад
Gravip
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19 лет в сервисе
Был
4 года назад

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