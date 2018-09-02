Перенос сайта с интернет магазином на современную CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт12 заявок166 просмотров

Перенос сайта с интернет магазином на современную CMS скорее всего OpenCart. Плюс новый дизайн

Opencart
7 лет назад
guest_15359802253018
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров