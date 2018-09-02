- Вставить картинку на главной стр - Вывод в меню категория с вукомерц - Вставить код (код есть) в вукомерц (вывод на стр категории титл)
Сайт на wordpress
Имеется довольно крупный сайт на wordpress. Требуется обширная и сложная доработка.
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