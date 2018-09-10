Улучшить оптимизацию и скорость загрузки сайта Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки220 просмотров

Сайт https://zarabotkionline.ru/. Хочу сделать максимально возможный процент оптимизации по PageSpeed и скорость загрузки по origin. Сейчас процент 93/85.

WordPress
7 лет назад
Artem189
Артем 
48 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

true404
Стас 
31 год
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$100
1 день
Все очень гуд!
всё отлично!

Заявки фрилансеров

true404
Стас 
31 год
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад

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