Создать сайт на CMS Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен11 заявок264 просмотра

Здравствуйте.

Необходимо из ТЗ сделать сайт на вордпрессе. Это будет лендинг с блогом для новостей.

ссылка на ТЗ - https://drive.google.com/open?id=13lB4I4d_1uRfTJOD8PGZvrrJGDs6o_YyULXafABAH40

WordPress
7 лет назад
kozhanoff
Алексей 
33 года
8 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

GorKa
Павел 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
$250
15 дней
Рекомендую! Павел подошел к вопросу с профессиональной стороны, сделал все быстро и качественно. Буду обращаться еще.
Очень доволен сотрудничеством! Алексей очень пунктуальный и 24/7 на связи. Задания ставяться понятно и доступно, никаких неясностей нету, оплата в четко оговорённый срок. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

GorKa
Павел 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад