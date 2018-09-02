Требуется программист работающий с Битрикс.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки147 просмотров

Требуется программист работающий с Битрикс.  

Нужно настроить Экспорт данных с сайта, работающего на Битрикс, на другие сайты.  

Что именно нужно сделать:  

Необходимо настроить выгрузку товаров c сайта агентства недвижимости (Битрикс) на рекламные площадки  

Realty.yandex.ru  

Avito.ru  

Irr.ru  

Mail.ru  

Afy.ru  

Cian.ru  

mirkvartir.ru  

gdeetotdom.ru и.т.д

7 лет назад
guest_15360088325283
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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