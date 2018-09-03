Помощь с WordPress

Всем привет. Никогда не сталкивался с WordPress, нужна помощь спеца. Движок поставили, купили платный шаблон, установили, но сайт не приобрел ожидаемых очертаний и остался пустым (( Что от вас требуется? У меня есть готовая структура меню сайта, нужно все настроить, как надо, с выбранным шаблоном, чтобы дальше мы не копались в настройках, а просто меняли сам контент на страницах. + желательна от вас небольшая консультация и поддержка в течение пары дней, если вдруг появятся вопросы по наполнению.